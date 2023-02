Der Naturschutzbund Thüringen (Nabu) fordert deshalb vom Land mehr Anstrengungen beim Vogelschutz. Die Managementpläne seien wichtig, um in den jeweiligen Gebieten die konkreten Schutzmaßnahmen bestimmen zu können. Hierfür müssten erst die einzelnen Vogelarten erfasst werden. Dies sei jedoch nicht überall im erforderlichen Umfang geschehen, kritisierten die Naturschützer.

Nach 16 Jahren fehlen in Thüringen allerdings immer noch mehrere der dringend notwendigen Managementpläne für die Vogelschutzgebiete. Martin Schmidt, Landesvorsitzender des Nabu Thüringen

Nicht genug Daten zum Vogelschutz erfasst

Tino Sauer ist Vogelschutzexperte des Nabu Thüringen. Er kennt die Situation in den EU-Vogelschutzgebieten in Thüringen und beobachtet diese von Anfang an. Auch aus seiner Sicht sind die Datengrundlagen nicht ausreichend. Tino Sauer engagiert sich schon lange für die Vögel in Thüringen. Hier füllt er eine Futterstelle. Bildrechte: dpa

Als Beispiel nennt er das EU-Vogelschutzgebiet Nr. 25 "Mittlerer Thüringer Wald westlich Oberhof", das 1.037 Hektar umfasst. "Hier wurde 2016/17 der Managementplan erstellt. Mit nur durchschnittlich sechs Kartierungsgängen zur Beurteilung der Vogelartenvorkommen auf der gesamten Fläche kann aus meiner Sicht kein umfassendes Bild der tatsächlich dort vorkommenden Brutvogelarten getroffen werden. Damit können nur sehr allgemeine bis unpräzise Aussagen für diese Arten und deren Schutz gegeben werden.“

Immer mehr Vogelarten bedroht

Als bedenklich sehen die Naturschützer auch an, dass es vielen Vogelarten trotz Europäischer Vogelschutzrichtlinie immer schlechter gehe. Vor allem die Vögel der Agrarlandschaft sind in Deutschland und Europa besonders bedroht. Zwischen 1990 und 2013 verschwanden in Deutschland 35 Prozent aller Feldlerchen, 80 Prozent aller Kiebitze und 84 Prozent aller Rebhühner. Auch die Rebhühner gehören zu den besonders bedrohten Arten. Bildrechte: blickwinkel

"Artenschutzmaßnahmen von Landnutzern in Vogelschutzgebieten im Offenland basieren meistens auf Freiwilligkeit. In einer intensiv genutzten Landschaft ohne Blühstreifen und Strukturelemente haben es Vögel auch in Vogelschutzgebieten schwer", sagt Tino Sauer.

Dem Mittelspecht macht die massive Holznutzung zu schaffen. Tino Sauer Vogelschutzexperte des Nabu Thüringen

Holznutzung gefährdet Vögel im Wald

Aber auch im Wald sieht es für den Vogelexperten nicht gerade rosig aus. "Vogelarten wie dem Mittelspecht macht die massive Holznutzung zu schaffen. Er ist vor allem auf rauhborkige Laubbäume wie Eichen und Bergahorn oder sehr alte Buchen angewiesen. Aber auch die dürfen in Vogelschutzgebieten gefällt werden." Ein Mittelspecht braucht Bäume mit rauher Borke, um Futter zu finden. Bildrechte: dpa