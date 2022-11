Die Thüringer Landtagspräsidentin Birgit Pommer hat einen Antrag der AfD auf ein Volksbegehren gegen eine Impfpflicht für zulässig erklärt. Das bestätigte eine Sprecherin am Dienstag in Erfurt. In einer Mitteilung erklärte die AfD, das sei "ein großer demokratischer Erfolg". Die ehemalige AfD-Landtagsabgeordnete Wiebke Muhsal und der stellvertretende parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Stefan Möller, hatten den Antrag initiiert.