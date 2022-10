Noch einmal zur Erinnerung: Stand 30. September gibt es erst 127 erlassene Bußgeldbescheide in Thüringen bei 13.580 gemeldeten Personen. Nun könnte man die Frage aufwerfen, warum das Gesetz nicht schlicht geerdet wird, wenn sich in Thüringen alle so einig sind. Aber so einfach ist das nicht. Es ist ein Bundesgesetz, das gilt und es ist auch nicht so, dass es einen Konsens der Bundesländer gäbe bei diesem Thema.