Noch-Ministerpräsident Ramelow bot am Wahlabend bereits Unterstützung bei der Regierungsbildung an, wenn das von den anderen Parteien gewünscht werde. "Ich werde alles tun, dass es zu einer Mehrheitsregierung kommt", bekräftigte er. Ob das auch eine Tolerierung einer möglichen Koalition aus CDU, BSW und SPD sein könnte, ließ er offen.

Wolf sagte MDR AKTUELL, sie gehe von schwierigen Koalitionsverhandlungen aus. Sie habe eine große Einigkeit auch bei den anderen Parteien vernommen, "dass eine Minderheitsregierung, so wie wir sie in den letzten fünf Jahren erlebt haben, so keine politische Zukunft haben darf in Thüringen". Man müsse daher schnell in Gespräche kommen "und muss ausloten, was irgendwie möglich ist".