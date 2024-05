"Wir mussten schauen", sagt Rosalie, "wo gibt es Reibungspunkte zwischen den Parteien, den Kandidatinnen und Kandidaten. Was sind die Diskussionen, die geführt werden? In Jena, mit vielen Studenten, sind andere Themen wichtig, als zum Beispiel im Kyffhäuserkreis, wo es an Landärzten mangelt".

In Jena, mit vielen Studenten, sind andere Themen wichtig, als zum Beispiel im Kyffhäuserkreis, wo es an Landärzten mangelt. Rosalie Hoppe Studentin an der Uni Jena

Aus den Themen Thesen zu entwickeln, denen man zustimmen oder die man ablehnen kann, war für Rosalie und ihre Projektgruppe spannend und herausfordernd zugleich. "Wenn man nur die Sprache nimmt", erzählt sie, "da müssen teilweise komplexe Themen allgemein verständlich herunter­gebrochen werden. Wir haben uns zum Beispiel gefragt, ob wir bestimmte Fremdwörter in die Thesen aufnehmen können oder nicht. Man will ja nicht, dass die Wähler noch zusätzlich googeln müssen". Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Eine große Herausforderung, meint die Leiterin des Projekts an der Friedrich-Schiller-Universität (FSU) Jena, Anne Küppers, war auch die Wichtung der Themen. "Wir haben darauf geachtet, dass es gleichviel linke und rechte Themen sind und wollten ein möglichst breites Spektrum abdecken". So sind jeweils 35 Thesen entstanden, die zunächst den Kandidierenden und ihren Parteien vorgelegt wurden.

Wie später die Wähler, sollten die Politiker die Thesen mit "ist mir wichtig" bis "ist mir nicht wichtig" beantworten. Zudem konnten sie ihre Entscheidung begründen. Die Ergebnisse wurden in die Wahlhilfen eingespeist, die dadurch die prozentualen Übereinstimmungen zwischen Wählern und Kandidaten errechnen können.

Herzklopfen: Die Qual des Wartens

"Das war für uns ein ganz schöner Stressfaktor", erzählt Pierre Zissel, Politikwissenschaftler an der FSU Jena. Die Antworten kamen zögerlich. "Natürlich haben die Politiker gerade viel zu tun, aber uns drängte die Zeit, es sind ja nur noch knapp zwei Wochen bis zur Wahl. Ursprünglich wollten wir unsere Wahlhilfen schon am Freitag auf Voto stellen, aber wir hatten am Donnerstag immer noch Außen­stände und haben uns dann für den Montag als Start für unsere 'Kommunal-O-Maten' entschieden." Bildrechte: MDR/Steffi Pelzer-Büssow

Ab sofort können die Wahlhilfen auf Voto für Jena, den Kyffhäuserkreis und den Landkreis Gotha genutzt werden. Zusätzlich zu der Wahlhilfe für Altenburg, die schon seit zwei Wochen online ist. "Wir haben etwa 140 Nutzer am Tag", sagt Michael Hein, Leiter des Altenburger Projektes. "Das ist bei etwa 25.000 Einwohnern super!" Bildrechte: MDR/Steffi Pelzer-Büssow