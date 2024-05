Wann gibt es in Thüringen die nächste Kommunalwahl?

In Thüringen findet am 26. Mai 2024 die nächste Kommunalwahl statt. Die Thüringer Landesregierung von Linke, SPD und Grüne hatte sich auf den Termin geeinigt. Am 9. Juni finden die Wahlen zum Europäischen Parlament statt - zeitgleich mit möglichen Stichwahlen.