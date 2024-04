Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Thüringen Kommunalwahlen: Wie entscheidend sind Landes- und Bundespolitik?

Hauptinhalt

23. April 2024, 00:33 Uhr

Ende Mai stehen in Thüringen Kommunalwahlen an. Wie entscheidend sind dabei Landes- und Bundespolitik? Und was können die Bürger tun, um in ihrer Kommune mitzubestimmen? Das diskutierten am Montagabend die Gäste beim MDR-Bürgertalk "Fakt ist! aus Erfurt". Dabei gingen die Meinungen der Gäste teilweise stark auseinander.