Etwa 40 Jugendliche und zwei Lehrer der Salzmannschule Schnepfenthal im Landkreis Gotha hängen wegen des Warnstreiks am Montag auf Teneriffa fest. Die Schule bestätigt auf ihrer Internetseite die Rückreiseprobleme. Demnach hat die Fluggesellschaft Condor den Rückflug gekündigt. Zuvor hatten die Schüler der 9. und 10. Klassen an einem Austausch teilgenommen. Schulleiter Dirk Schmidt sagte, das Bildungsministerium sei informiert, könne aber in der Angelegenheit nicht helfen.