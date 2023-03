Tarifstreit Streik in Thüringen: Bahnverkehr fährt langsam wieder an

Hauptinhalt

In Thüringen hat der Warnstreik den Bahnverkehr nahezu komplett lahmgelegt. Betroffen war nicht nur die Deutsche Bahn, auch die Züge von Abellio, Erfurter- und Süd-Thüringen-Bahn blieben in den Depots. Langsam rollt der Verkehr wieder an.