In Thüringen leben rund 271.000 Kinder. Das hat das Landesamt für Statistik zum Weltkindertag am Dienstag bekannt gegeben. Darunter fallen Einwohner, die jünger als 15 Jahre alt sind. Und das sind demnach rund 35.000 bzw. 14,8 Prozent mehr als noch im Jahr 2006. Damals lebten besonders wenige Kinder in Thüringen.

Doppelt so viele Rentner wie Kinder in Thüringen. Bildrechte: imago/Westend61

Der Kindertag ist nur in Thüringen ein gesetzlicher Feiertag, seit 2019. Im ganzen Freistaat wurden am Dienstag Veranstaltungen für Kinder und Familien angeboten, vielerorts konnten Burgen, Schlösser und Museen spielerisch erkundet werden. In Meininger Schwimmhallen gab es neben dem Kinderfest auch den Saisonstart. In Oberhof hatte der Kinderkanal zum Kletterpark geladen. Weimar organisierte ein großes Kinderfußballturnier nach neuen Regeln.