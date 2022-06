Ramelow stellte der Unionsfraktion im Landtag in Aussicht, dass Rot-Rot-Grün ihre Gesetzentwürfe mit tragen würde. Dabei geht es um einen Mindestabstand von Windrädern zu Wohnsiedlungen von 1.000 Metern sowie um die Übernahme des Schulgelds von Azubis in Gesundheitsberufen an freien Schulen.

Bisher hatte Ramelows rot-rot-grüne Minderheitskoalition die CDU-Initiativen abgelehnt. Die AfD-Landtagsfraktion mit ihrem Chef Björn Höcke hatte jedoch Zustimmung signalisiert, ebenso die FDP. Gemeinsam mit den Liberalen könnten CDU und AfD im Landtag in Erfurt die Koalition von Linke, SPD und Grünen überstimmen.

Ramelow: Gemeinsamer Antrag im Juni

Ein gemeinsamer Antrag soll laut Ramelow spätestens im nächsten Landtagsplenum im Juli verabschiedet werden. Demnach soll zwischen Windkraftanlagen, die neu errichtet werden, und Wohnsiedlungen ein Abstand von mindestens 1.000 Metern gelten. Ausnahmeregeln soll es für bereits bestehende kleinere Windräder geben, die in der Nähe von Wohnsiedlungen stehen. An sie sollen auch größere Anlagen angebaut werden können. Ähnliche Regelungen gibt es bereits in Brandenburg und Sachsen.

Ramelow hatte CDU-Fraktionschef Voigt zu einem Gespräch eingeladen. Oppositionsführer Voigt sprach danach von einem Durchbruch "für zwei Anliegen, die der CDU-Fraktion wichtig sind". Ein möglicher Eklat im Landtag hatte bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Diskutiert wurde, ob die von CDU-Parteichef Friedrich Merz erklärte Brandmauer der CDU zur AfD in Gefahr geraten könnte.

Grünen-Landeschefin: Vorschlag nicht abgestimmt

Möglicherweise ist Ramelow offenbar ohne Rückendeckung seiner Koalitionspartner auf die Union zugegangen. Ann-Sophie Bohm, eine von zwei Landessprecherinnen der Grünen in Thüringen, twitterte am Mittwoch: "MP @bodoramelow hat der CDU einen Vorschlag gemacht, der nicht abgestimmt ist. Wir stehen für Verhandlungen bereit, aber eine Einigung gibt es noch nicht." Allerdings hatte auch die grüne Umweltministerin Anja Siegesmund am Sonnabend einen ähnlichen, wenn auch weniger weit gehenden Vorschlag gemacht: Verhandlungen, wenn die Gesetzentwürfe aus Eis gelegt werden.

Bund plant neue Vorgaben für Windkraft an Land

Die Wirksamkeit der Windkraft-Abstandsregel dürfte in Thüringen begrenzt sein: Die Bundesregierung sieht in ihrem Entwurf für ein Wind-an-Land-Gesetz gesetzlich verpflichtende Flächenziele für Windenergie vor. Thüringen soll danach 2,2 Prozent der Landesfläche als für Windkraft geeignet ausweisen. Derzeit liegt der Anteil lediglich bei 0,4 Prozent. Um die Ziele zu erreichen, ist auch eine Änderung der Regeln zu Mindestabständen geplant, die die Länder festlegen können.

In einer Formulierungshilfe für den Gesetzentwurf, die den Nachrichtenagenturen AFP und Reuters vorliegt, heißt es: "Künftig dürfen Mindestabstandsregelungen nicht zu Flächenrestriktionen führen. Die Bundesländer dürfen im Grundsatz weiter über Mindestabstände entscheiden, müssen aber sicherstellen, dass sie die Flächenziele erreichen und so ihren Beitrag zum Ausbau der Windenergie leisten. Tun sie das nicht, werden die landesspezifischen Abstandsregeln nicht angewandt." Die Formulierungshilfe soll den Plänen zufolge am Mittwoch kommender Woche im Kabinett beschlossen und dann ins parlamentarische Verfahren gegeben werden. Geplant ist, dass das Wind-an-Land-Gesetz dann Anfang 2023 in Kraft tritt.