Käufer vor allem von preisgünstigen Reifenmodellen müssen sich also auf längere Wartezeiten einstellen. Die Händler rechnen aber nicht damit, dass Kunden auf günstigere Modelle umsteigen. Die Reifengrößen seien von den Herstellern vorgeschrieben, damit hätten die Autobesitzer nur wenige Wahlmöglichkeiten.

Überall in Thüringen ist jetzt wieder Zeit für den Wechsel auf Winterreifen.

Überall in Thüringen ist jetzt wieder Zeit für den Wechsel auf Winterreifen. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

In Eisenberg tauschen die Monteure bei Reifen-Müller gerade bei einem Linienbus die Hinterräder aus. Vier runderneuerte Pneus (Luftreifen) kommen zum Einsatz. Im Stammsitz der Reifenkette gibt es dafür sogar eine eigene Produktionsabteilung.

Michael Thiem, Filialleiter bei Reifen-Müller in Eisenberg

"Bei Pkws spielen runderneuerte Reifen keine Rolle", sagt Filialleiter Michael Thiem. "Das liegt daran, dass es günstige Neureifen gibt, die nicht mehr kosten als die runderneuerten." Nach Angaben des Reifen-Branchenverbandes sind die runderneuerten Exemplare den neuen gegenüber gleichwertig und deshalb auch eine nachhaltige Alternative, die sich jedoch bis jetzt nicht durchsetzen konnte. Das sieht auch der ADAC so.

Beim Automobilclub ist man auch skeptisch, was den Einsatz von Allwetterreifen in Thüringen betrifft. Zwar könnten Wenigfahrer damit Geld sparen, wenn sie nicht zweimal im Jahr zum Reifenwechsel müssten. Allerdings seien die Ganzjahresexemplare nur in Regionen ohne plötzliche Kälteeinbrüche zu empfehlen.