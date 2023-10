Am Wochenende erreichten bereits Hilfsgüter von mehr als 30 Lkw den Gazastreifen. Am Samstag wurden 20 Lastwagenladungen für den Transport nach Gaza im Transitbereich des Grenzübergangs Rafah verladen. Am Sonntag fuhren nach Angaben von UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths 14 weitere Lastwagen nach Gaza ein. Die Mengen seien mit Blick auf den tatsächlichen Bedarf im Gazastreifen weiterhin sehr gering. Die UN gehen davon aus, dass für eine Grundversorgung mit Hilfsgütern rund 100 Lastwagenladungen täglich benötigt werden.