"Zuerst hatten wir eine Jahrhundertpandemie – die letzte war hundert Jahre vorher. Und jetzt haben wir das erste Mal seit 80 Jahren Krieg auf dem europäischen Kontinent. Das sind hoffentlich zwei singuläre Ereignisse, die wir so schnell nicht wiederhaben werden", erklärt Schäfer. Ja, diese beiden Krisen hätten das Thema Klima wieder stärker an den Rand gedrängt. Klima, betont Schäfer, hatte als Thema immer mal Phasen der Hochkonjunktur. Bei Al Gore gab es so eine Phase, nach der gescheiterten UN-Konferenz in Kopenhagen oder rund um das Pariser "1,5-Grad-Abkommen".