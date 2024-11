Der DHL -Konzern teilte mit, es lägen bisher keine Hinweise auf verdächtige Pakete an Bord der Maschine vor. Ausra Rutkauskiene, Vertriebs- und Marketingleiterin bei DHL Litauen, sagte: "Wir möchten nicht spekulieren." Entsprechende Mutmaßungen waren laut geworden, weil im Juli im DHL-Frachtzentrum am Flughafen Leipzig/Halle ein Paket in Brand geraten war, das per Flugzeug weitertransportiert werden sollte. Der Verfassungsschutz geht in diesem Fall von einer versuchten Sabotage aus.

Deutschland und Spanien schickten unterdessen eigene Ermittler an die Unglücksstelle in Vilnius. Das Verkehrsministerium in Berlin teilte mit, vier Experten sollten am Montagabend die Arbeit aufnehmen. Aus Spanien kommen zwei Sachverständige.



Außenministerin Annalena Baerbock erklärte, der Vorfall zeige, wie wichtig der Schutz der kritischen Infrastruktur sei: "Alleine, dass wir gemeinsam mit unseren litauischen und spanischen Partnern uns jetzt ernsthaft fragen müssen, ob das ein Unfall war oder […] ein hybrider Vorfall, zeigt, in was für volatilen Zeiten […] wir gerade leben." Man könne nicht einfach davon ausgehen, dass die Ursache ein technischer Defekt gewesen sei.