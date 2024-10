Nachdem ein Frachtpaket im Sommer am Flughafen Leipzig/Halle in Flammen aufgegangen war, ermittelt nun nicht nur die Bundesanwaltschaft. Auch die britischen Behörden haben wegen eines Paketbrandes in einem Postlager Ermittlungen eingeleitet. Dabei prüfen sie eine Verbindung zu ähnlichen Fällen in Europa, sagte ein Sprecher der Antiterror-Abteilung der Londoner Polizei am Donnerstag. "Unsere Ermittler stehen in Kontakt mit weiteren europäischen Sicherheitsbehörden."

MI5-Chef warnte unlängst vor russischen Sabotageakten

Die Bundesanwaltschaft hatte nach Bekanntwerden des Falls in Leipzig Ermittlungen eingeleitet. Laut Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang könnte Russland hinter dem Vorfall stecken. Der Chef des britischen Inlandsgeheimdienstes MI5, Ken McCallum, hatte Anfang Oktober vor russischen Sabotageakten und Brandstiftungen gewarnt. Moskau wolle in den Unterstützerländern der Ukraine "Chaos" stiften.

Zwei Paketbrände im Juli - ein Zusammenhang?

Der Paketbrand in Großbritannien ereignete sich am 22. Juli in einem DHL-Warenlager bei Birmingham, wie der britische Zeitung "The Guardian" berichtete. Feuerwehr und Angestellte konnten das Feuer demnach löschen, verletzt wurde niemand. Das Paket war dem Zeitungsbericht zufolge per Luftpost geschickt worden. Ob es mit einer Fracht- oder Passagiermaschine geschickt worden war sowie der endgültige Lieferort seien nicht bekannt.