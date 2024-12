In diesem Jahr sorgte das für so etwas wie eine Premiere: Der Märchenklassiker wird nämlich erstmals nicht von einem der drei großen landesweiten TV-Sender ausgestrahlt. Stattdessen erhielt die Fernsehsparte des tschechischen Internetunternehmens Sezanm.cz den Zuschlag. Seznam.cz betreibt unter anderem eine Suchmaschine und ein Nachrichtenportal. Und eben auch einen Fernsehkanal, dessen Anteil am Fernsehmarkt aber derzeit bei gerade einmal bei zwei Prozent liegt. Dieses Jahr dürfte dieser Wert zumindest Weihnachten kurzzeitig in die Höhe schnellen.

Wer in Tschechien Märchenfilme dreht, für den bleiben die "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" das Maß aller Dinge, meint die Filmkritikerin Martina Vacková. Der Film sei auch Jahrzehnte nach seiner ersten Ausstrahlung noch so beliebt, weil er immer noch recht modern wirke. "Die Hauptfigur ist im Grunde eine junge emanzipierte Frau, die sich nicht in die gängigen Muster hineinzwängen lässt. Ebenso wenig in die erwartbare Rolle eines armen, verstoßenen Mädchens, dass sich irgendwo in eine Ecke duckt und seinem Schicksal ausgeliefert ist. Im Gegenteil, Aschenbrödel ist eine Frau, die ein Pferd reitet, selbstbewusst ist und eigene Wünsche hat."