Bildrechte: Sylvio Dittrich

Neue Kostüme zum Anprobieren Aschenbrödel-Ausstellung auf Schloss Moritzburg eröffnet

Hauptinhalt

21. November 2024, 20:31 Uhr

Am ersten Advent läuft es zum ersten Mal in diesem Jahr wieder in der ARD im Fernsehen: das Märchen "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". In Sachsen haben die Menschen eine ganz besondere Verbindung dazu. Denn das Barockschloss von Sachsen-Kurfürst August dem Starken in Moritzburg war ein Drehort der deutsch-tschechischen Koproduktion von 1973. Alle Jahre wieder lockt eine Ausstellung Fans des Kult-Films ins Schloss.