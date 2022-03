Es ist allerdings möglich, einige der Fotos und Videoaufnahmen zu verifizieren. So stammen die meisten Bilder des zerstörten Stadttheaters vom Telegram-Kanal "Mariupolnow". Dort werden seit Beginn der russischen Invasion Bilder von Angriffen in der Stadt gepostet, auch die offizielle Seite des Stadtrats teilte die Bilder.

Bei den Fotos und Videos vom Stadttheater war etwa eine Geolokalisation möglich, dass heißt, der Ort konnte mit hoher Wahrscheinlichkeit verifiziert werden. Auch andere Bilder und Videos lassen sich zuordnen. So postete der tschetschenische Präsident Kadyrow etwa ein Video, auf dem tschetschenische Kämpfer bei einem Feuergefecht in einer teilweise zerstörten Hochaussiedlung zu sehen sind. Die Aufnahme des Video konnte von Internetnutzern mit Hilfe sogenannter OSINT-Techniken im Südosten der Stadt verortet werden.

Inzwischen gibt es in verschiedenen Medien Augenzeugenberichte von Menschen, die aus der Stadt geflüchtet sind. Sie berichten von vielen Toten und Nahrungsmangel. Das bestätigten auch die Vereinten Nationen. Ein Sprecher des Welternährungsprogramms sagte am Freitag in Genf: "Die letzten Reserven an Essen und Wasser gehen zu Ende."