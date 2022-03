Ein Überlebender des Konzentrationslagers Buchenwald ist nach Angaben der Gedenkstättenstiftung bei einem Bombenangriff in Charkiw getötet worden. Der 96-jährige Boris Romantschenko sei bereits am Freitag durch einen Angriff auf ein mehrstöckiges Wohnhaus in der ostukrainischen Stadt ums Leben gekommen, sagte der Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Jens-Christian Wagner, am Montag.

Die im Osten der Ukraine gelegene Stadt Charkiw ist seit Beginn des russischen Angriffs heftig umkämpft. Das Bild zeigt das zerstörte Rathaus im Stadtzentrum. Bildrechte: dpa