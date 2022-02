Selenskyj zeigt sich skeptisch

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigte sich skeptisch, dass die vereinbarten Friedensverhandlungen mit Russland ein Ergebnis bringen werden. "Ich glaube nicht an ein Ergebnis dieses Treffens, aber lasst es uns versuchen", sagte er in einer Stellungnahme. Er versuche, den Krieg zu stoppen, solange es eine minimale Chance gebe. Daran dürfe kein einziger Ukrainer zweifeln, sagte er.

Nach einem Telefonat mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko stimmte Selenskyj den Verhandlungen zu. Lukaschenko habe ihm zugesagt, dass Belarus keine Soldaten in die Ukraine schicken werde, sagte er. Zuvor hatte er das russische Verhandlungsangebot in Belarus noch abgelehnt. Belarus sei selbst an der russischen Invasion beteiligt, kritisierte Selenskyj. Auch von dort aus habe Russland die Ukraine angegriffen.

Putin: "Abschreckungswaffen" in Alarmbereitschaft

In Moskau versetzte unterdessen Präsident Wladimir Putin die russischen "Abschreckungswaffen" in Alarmbereitschaft. Das ordnete er am Sonntag in einem vom Kreml verbreiteten Video an. Er sprach von "Abschreckungswaffen". Diese umfassen neben einem massiven Arsenal ballistischer Raketen auch Atomwaffen.