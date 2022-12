Komunalwahlen ausgesetzt

Grund für die ersten Barrikaden war die Verhaftung eines serbischstämmigen ehemaligen Beamten der Kosovo-Polizei, der nach Darstellung der kosovarischen Behörden Angriffe auf Beamte der Wahlkommission angeführt hatte.

Pläne der Regierung in Pristina, für den 18. Dezember Kommunalwahlen in den mehrheitlich serbischen Gebieten anzusetzen, mussten auf Eis gelegt werden. Die wichtigste Serben-Partei kündigte ihren Boykott an, und als die Wahlbehörden Anfang der Woche mit den Vorbereitungen beginnen wollten, kam es zu Schießereien und Explosionen.

Gegenseitige Schuldzuweisungen

Im Rahmen der Schießereien gab es drei Festnahmen serbischstämmiger Männer, zwei von ihnen ehemalige Polizisten. Dies wurde von der Regierung in Belgrad heftig kritisiert. Der serbische Präsident Vucic warf der kosovarischen Regierung Rechtsbrüche vor.

Vucic gibt sich als Beschützer der Serben im Nordkosovo. Dass die serbische Armee in Kampfbereitschaft versetzt wurde, bezeichnet er als defensive Maßnahme. Auf seinem Instagramprofil sagte er am Montag: "Wir geben alles, um Frieden und Stabilität zu erhalten. Aber nachdem sich die Albaner bewaffnet haben und gegen unser Volk vorgehen, werden wir alles dafür tun, dass wir die Serben im Norden des Kosovo beschützen".

Die rechtsnationale Politikerin Ana Brnabic ist seit 2017 Regierungschefin in Serbien. Bildrechte: imago images/ITAR-TASS Angesichts der wachsenden Spannungen im Norden des Kosovo hatte Serbiens Regierungschefin Ana Brnabic erst kürzlich vor einer Eskalation der Situation gewarnt. Beide Länder stünden "wirklich am Rande bewaffneter Konflikte", sagte sie. Für die Spannungen machte Brnabic die Regierung in Pristina verantwortlich.

Der Sicherheitsrat des Kosovo hingegen warf Serbien in einer Sitzung am Montag die Schuld an der Verschlechterung der Beziehungen vor. Serbien gehe "mit allen verfügbaren Mitteln gegen die verfassungsmäßige Ordnung der Republik Kosovo" vor, erklärte das Gremium. Belgrad bestärkt die serbische Minderheit im Norden des Kosovo, die dessen Unabhängigkeit von Serbien nicht anerkennt, seit Jahren bei ihren Versuchen, sich der Autorität Pristinas zu widersetzen.

Ausgangspunkt: Streit um Autokennzeichen

Ausgangspunkt der stufenweisen Eskalation war ein Streit um Autokennzeichen. Die kosovarische Regierung hatte Angehörige der serbischen Minderheit verpflichten wollen, nicht mehr mit serbischen Nummernschildern zu fahren, sondern die der Republik Kosovo zu akzeptieren. Aus Protest hatten daher hunderte serbische Polizisten, Richter, Staatsanwälte und andere Beamte im Kosovo ihre Arbeit eingestellt.

Der Streit wurde zwar im November in Brüssel beigelegt, die Serben erhielten Recht, doch die Beamten kehrten nicht auf ihre Posten zurück. Und die Serben fordern nun, dass im Kosovo eine serbische Verwaltung zwischen den losen serbischen Gemeinden eingerichtet wird, so wie es vor zehn Jahren in Brüssel ausgehandelt wurde. Ein Vorhaben, das die Regierung in Pristina ablehnt, aus Angst die Serben könnten so zu viel Macht im Kosovo erlangen.