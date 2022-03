Inzwischen sind die Buchstaben zu einem Symbol für die Menschen geworden, die treu hinter Kremlchef Wladimir Putin stehen. Sie tragen das V und Z auf T-Shirts, Ansteckern oder Autos. Bei einer Art Flashmob in Kemerowo – einer Stadt in Sibirien so groß wie Dresden – formten die Teilnehmer ein überdimensionales Z. Andere malten den Buchstaben mit Pinseln auf Militärgeräte. Beim Weltcup in Doha, der Hauptstadt von Katar, zeigte es der russische Turner Ivan Kuliak. Deutlich sichtbar trug der 20-Jährige während der Siegerehrung ein Z auf der Brust. Dabei stand er als Dritter neben dem Erstplatzierten aus der Ukraine.