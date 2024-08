Ukraine-News Erneut Angriffe auf russisches Gebiet

05:34 Uhr | Feuer auf Militärflugplatz in Russland

Auf einem Militärflugplatz in der russischen Region Lipezk ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Dies berichteten die russischen Nachrichtenagenturen Ria Nowosti und Tass. Angaben zur Ursache des Feuers wurden zunächst nicht gemacht. Lipezk liegt etwa 300 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

04:16 Uhr | Ukraine erklärt Angriffe auf die Region Kursk

Nach dem Vorstoß ukrainischer Truppen in die russische Grenzregion Kursk hat Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videoansprache eine erste mögliche Erklärung abgegeben. Obwohl Selenskyj die laufenden Kämpfe im Gebiet Kursk nicht direkt erwähnte, betonte er: "Russland hat den Krieg in unser Land gebracht und soll spüren, was es getan hat." Selenskyjs Berater Mychajlo Podoljak hob hervor, dass die internationale Reaktion auf den ukrainischen Angriff "absolut ruhig, ausgewogen und objektiv" sei. Die EU bestätigte das Recht der Ukraine, sich im Verteidigungskrieg gegen Russland auch auf russischem Territorium zu verteidigen.

Podoljak betonte, dass die angebliche Unbesiegbarkeit Russlands gebrochen sei. "Das Unmögliche ist möglich geworden, und die mythische russische Brutalität und Maßlosigkeit haben sich nun gegen Russland selbst gewendet", sagte er zur Lage in der Region Kursk. Er erklärte weiter, dass die Ukraine nicht nur gegen die Besatzungsarmee kämpft, sondern auch gegen historische prorussische Sympathien und Ängste im Westen, und dies mit Erfolg. Die Ukraine wolle mit ihrem Vorgehen in Kursk zeigen, dass Russland ein verwundbarer Feind ist, auch wenn es noch unklar sei, ob dieser Vorstoß im Gebiet Kursk Erfolg haben wird.

03:32 Uhr | Erneute Angriffe auf russisches Gebiet

In der Nacht zum Freitag ist es erneut zu Angriffen auf russischem Gebiet gekommen. Betroffen waren neben der Region Kursk auch die Grenzregionen Belgorod, Brjansk sowie das Gebiet Lipezk südlich von Moskau.

"Lipezk ist einer massiven Drohnenattacke ausgesetzt", sagte der Gouverneur des Gebiets, Igor Artamonow, laut der russischen Nachrichtenagentur Tass. Beim Absturz einer Drohne sei eine Elektrizitätsanlage beschädigt worden, was zu Stromausfällen geführt habe. Zudem sei es zu einer "Explosion von Gefahrenstoffen" gekommen. Artamonov schrieb auf Telegram, im Stadtbezirk Lipetsk sei der Notstand ausgerufen worden und vier Dörfer würden evakuiert. Einige der von ihm genannten Dörfer liegen in der Nähe eines Luftwaffenstützpunktes außerhalb der Stadt. Opfer hat es laut seinem Bericht keine gegeben. Die ukrainischen Behörden hatten keine Angriffe auf die Region gemeldet.

Heftige Explosionen und Brände wurden auch in der russischen Ortschaft Rylsk im Raum Kursk gemeldet, wie das ukrainische Nachrichtenportal "Kyiv Independent" unter Berufung auf Russland-freundliche Telegram-Kanäle berichtete. Russische Militärblogger berichteten, dass ukrainische Kräfte ihre Stellungen festigten, insbesondere in der grenznahen Stadt Sudscha. Es gab Berichte über den Einsatz ukrainischer Militärhubschrauber zur Unterstützung und Evakuierung von Verwundeten. Russische Quellen, darunter Generalstabschef Waleri Gerassimow, kündigten Gegenangriffe an und meldeten hohe Verluste auf ukrainischer Seite, wobei diese Angaben unabhängig nicht überprüfbar sind.

Auch die russische Region Belgorod wurde erneut von ukrainischen Streitkräften beschossen, darunter mit Drohnen. Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow meldete Verletzte und Sachschäden, darunter beschädigte Gebäude und brennende Autos. Auch in Schebekino wurden Schäden an zehn Häusern und Verletzungen gemeldet. Die Region Belgorod kommt seit dem Durchbruch von Kämpfern von ukrainischer Seite im vergangenen Jahr nicht zur Ruhe. Anders als in Kursk, wo erstmals reguläre Truppen Kiews im Einsatz sind, bekannten sich zur Invasion im Gebiet Belgorod im vorigen Jahr Freiwilligenverbände mit Russen, die an der Seite ukrainischer Truppen kämpfen, zu dem Vorstoß.

01:50 Uhr | Tote und Verletzte bei russischem Beschuss

Bei einem russischen Artilleriebeschuss in der ostukrainischen Region Donezk sind vier Menschen getötet und elf verletzt worden. Wie der Gouverneur der Region, Wadym Filaschkin, mitteilte, wurden zwei Menschen in der Stadt Kostjantyniwka, westlich von Bachmut, getötet, als ein Wohnviertel beschossen wurde. Zwei weitere Bewohner kamen in Selidowe, weiter südwestlich, ums Leben. Insgesamt wurden bei den Angriffen zwanzig mehrstöckige Wohnhäuser und sechs Verwaltungsgebäude beschädigt. Die von der Ukraine kontrollierten Gebiete der Region Donezk sind regelmäßig Ziel russischer Angriffe.

00:00 Uhr | Ukraine-News am Freitag, 9. August 2024