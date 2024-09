Ukraine-News Schlagabtausch mit Baerbock im UN-Sicherheitsrat

Durch russische Bomben sind in der ostukrainischen Stadt Charkiw mindestens drei Menschen getötet und 34 verletzt worden. Bürgermeister Ihor Terechow berichtete von Einschlägen in vier Stadtvierteln und von Schäden an zwei Hochhäusern. Charkiw, nur rund 20 Kilometer von der russischen Grenze entfernt, wurde zuletzt fast täglich getroffen. Im Osten der Ukraine rückten russische Truppen vor und bedrohten die Stadt Wuhledar im Gebiet Donezk weiter südlich von Charkiw. Luftalarm hat es in der Nacht aber auch in anderen Regionen des Landes heute wieder gegeben.

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Andrii Marienko