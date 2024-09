Die Außenminister der G7-Staaten diskutieren am Montag über mögliche Lieferungen von Raketen mit längerer Reichweite an die Ukraine, die auch russisches Territorium erreichen könnten. Das erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Rande der UN-Vollversammlung in New York. Diese Beratungen finden vor dem Hintergrund statt, dass Russland offenbar neue Waffenlieferungen, darunter Raketen aus dem Iran, erhalten hat. Teheran hat solche Lieferungen wiederholt bestritten, doch Borrell betonte die Dringlichkeit, die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf weiter zu unterstützen.