Ukraine-News Ukraine fordert belarussischen Truppenrückzug

In der russischen Region Saratow sind laut zuständigem Gouverneur mehrere Häuser durch Trümmerteile abgeschossener ukrainischer Drohnen beschädigt worden. Betroffen seien die Städte Saratow und Engels. Alle Rettungsdienste seien im Einsatz. In Engels befindet sich ein strategischer Bomberstützpunkt Russlands.

Nach dem tödlichen russischen Artilleriebeschuss eines Hotels mit ausländischen Journalisten in der Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj die Attacke scharf verurteilt. "Das ist der tägliche russische Terror", sagte Selenskyj. Bei dem Beschuss in der ostukrainischen Stadt Kramatorsk war ein Hotel getroffen worden, in dem sich ein Team der Nachrichtenagentur Reuters aufhielt. Ein britischer Sicherheitsberater der Journalisten starb. Zwei Journalisten wurden verletzt, unter ihnen ein Deutscher.