Ukraine-News Ukraine meldet Angriff auf Waffenlager in Russland

06:51 Uhr | Putin soll zu besseren Beziehungen zu den USA bereit sein

Der russische Präsident Wladimir Putin ist unter Bedingungen zu einer Normalisierung der Beziehungen zu den USA bereit. Das sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Staatsagentur Tass. "Russland ist, wie der Präsident sagt, für eine Normalisierung offen", wurde Peskow zitiert. Er verwies darauf, dass nicht Russland das "Sanktions-Rennen" begonnen habe. "Das hat Washington initiiert."



Die Beziehungen zwischen Russland und den USA sind aufgrund einer Reihe von geopolitischen Konflikten - allen voran der Krieg in der Ukraine - stark angespannt. Moskau hofft auf eine Wende in den Beziehungen mit der Amtsübernahme des designierten US-Präsidenten Donald Trump im Januar.

05:05 Uhr | Moskau berichtet von hohen Verlusten der Ukraine

Die ukrainischen Streitkräfte haben nach Berechnungen des russischen Verteidigungsministeriums und der Staatsagentur Tass seit Kriegsbeginn vor exakt 1.000 Tagen über 900.000 Gefallene und Verwundete zu beklagen. Westliche Geheimdienste schätzen die ukrainischen Verluste dagegen auf 57.000 Gefallene. Die NATO beziffert die russischen Opfer auf über 600.000. Unabhängige Bestätigungen sind jedoch nicht möglich, da beide Seiten unterschiedliche Zahlen verbreiten.

04:48 Uhr | Juncker schlägt "EU-Teilmitgliedschaft" vor

Der frühere EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat eine "Teilmitgliedschaft" der Ukraine in der EU in Spiel gebracht. "Die Ukraine wird nicht sehr schnell EU-Mitglied werden können", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Es gibt viele ungelöste Probleme in der Ukraine, von Korruption bis zur Rechtsstaatlichkeit, die geglättet werden müssen, bevor man ernsthaft einen Beitritt der Ukraine ins Auge fassen kann."

Eine Teilmitgliedschaft würde laut Juncker bedeuten, dass die Ukraine an einigen Politikfeldern und damit verbundenen Sitzungen der EU ohne Stimmrecht teilnehmen könnte. Für die Ukraine wäre dies ein Zeichen, dass die Europäer anerkennen, dass die für eine Vollmitgliedschaft nötigen Reformen angegangen würden.

04:17 Uhr | Kämpfe um Kurachowe und Kupjansk eskalieren

Im Osten der Ukraine toben heftige Gefechte um die strategisch gelegene Stadt Kurachowe im Gebiet Donezk. Russische Truppen versuchen mit Frontalangriffen, die Stadt einzukesseln. Gleichzeitig verschärft sich die Lage weiter nördlich im Gebiet Charkiw, wo russische Panzer kurzzeitig in die Stadt Kupjansk eindrangen. Präsident Wolodymyr Selenskyj besuchte die Front und stärkte den Soldaten die Moral. "Wir halten unsere Positionen", erklärte er in seiner Videobotschaft.

03:21 Uhr | Russischer Drohnenangriff in Sumy fordert Tote und Verletzte

Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ostukrainische Region Sumy sind am frühen Morgen mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Eine Drohne schlug in ein mehrstöckiges Wohnhaus in der Stadt Gluchiw ein, wodurch mehrere Etagen einstürzten. Lokale Medien berichten von Opfern unter den Trümmern, konkrete Zahlen wurden bislang nicht genannt.