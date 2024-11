Nach der Präsidentschaftswahl in den USA sieht Russland im künftigen US-Präsidenten Donald Trump die Möglichkeit, den Krieg schnell zu beenden, erklärte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Trump habe als einer der wenigen US-Politiker Frieden anstelle eines langen Konflikts gefordert, sagte Peskow und kündigte an, Russland werde die künftige US-Politik genau beobachten. Ein offizielles Glückwunschschreiben von Putin an Trump erwartet man jedoch nicht – die USA gelten in Moskau weiterhin als "unfreundliches Land".