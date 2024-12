Das russische Militär hat gestern Abend erneut massive Drohnenangriffe auf die Ukraine gestartet. Laut der Agentur Ukrinform kamen Drohnenschwärme aus verschiedenen Richtungen, was in mehreren Regionen Luftalarm auslöste. Aufgrund der ständig wechselnden Flugrichtungen war das Ziel der Angriffe zunächst unklar. Schon in der Nacht zuvor hatten schwere russische Angriffe zu Stromausfällen in ukrainischen Regionen geführt. US-Präsident Joe Biden verurteilte das und erklärte, Russland wolle den Menschen in der Ukraine im Winter den Zugang zu Wärme und Strom verwehren.