Ukraine-News Dutzende Gefechte in der Ostukraine

07:50 Uhr | Russland meldet Abschuss von 125 ukrainischen Drohnen

Russland hat in der Nacht zu Sonntag nach eigenen Angaben 125 ukrainische Drohnen abgeschossen. Das Verteidigungsministerium teilte mit, die 125 Drohnen seien von der russischen Luftabwehr abgefangen und zerstört worden. Die Gouverneure mehrerer Regionen meldeten Schäden durch die Angriffe, aber keine Opfer.

67 Drohnen wurden über der Region Wolgograd im Süden Russlands abgeschossen, wie der Gouverneur Andrej Botscharow mitteilte. Herabfallende Trümmer hätten Grasbrände ausgelöst, sonst habe es keine Schäden gegeben. Auch in der Region Rostow kam es zu Beschüssen.

06:00 Uhr | Weiter schwere Kämpfe in der Ostukraine

Im Osten der Ukraine haben sich die Kriegsparteien weiterhin schwere Kämpfe geliefert. Im Verlauf des Samstag seien an den diversen Frontabschnitten 66 bewaffnete Zusammenstöße mit unterschiedlicher Intensität registriert worden, teilte der Generalstab in Kiew in seinem abendlichen Lagebericht mit.

Knapp ein Drittel dieser Gefechte seien in der Region Pokrowsk am Rande des Donbass ausgetragen worden. Dort hätten russische Truppen 24 Versuche unternommen, die ukrainischen Verteidigungslinien zu durchbrechen. Die Angriffe seien abgewehrt worden.

05:45 Uhr | Selenskyj will Schritte über Pläne für Kriegsende in Ramstein diskutieren

Nach der Präsentation seines sogenannten Siegesplans in den USA will der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die daraus resultierenden Schritte beim bevorstehenden Ukraine-Gipfel im rheinland-pfälzischen Ramstein diskutieren. "Ich habe den Siegesplan vorgestellt und wir haben vereinbart, dass wir unsere nächsten Schritte bald mit unseren Verbündeten in Deutschland im Ramstein-Format besprechen werden. Oktober ist die Zeit der Entscheidungen", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache, die auf der Plattform X veröffentlicht wurde.

05:30 Uhr | Klingbeil pocht auf Besonnenheit bei Ukraine-Hilfe