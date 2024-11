Ukraine-News US-Rüstungsunternehmen künftig mit Personal in der Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in einer Videobotschaft an die westlichen Verbündeten appelliert, die europäische Einheit und Stabilität zu wahren. Dies sei nicht nur im Interesse der Ukraine, sondern auch ein zentrales Anliegen für die gesamte europäische Sicherheit. Im Anschluss an das Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Budapest betonte Selenskyj, dass die europäische Politik der kommenden Zeit koordiniert und gestärkt werden müsse. "So wie die globalen Angelegenheiten ohne ein starkes Amerika im Niedergang sind, so ist ohne ein starkes Europa Stabilität für die europäischen Nationen einfach unmöglich", sagte der ukrainische Präsident.