Ukraine-News Ukraine evakuiert alle Kinder aus Frontstadt Pokrowsk

Die ukrainischen Behörden haben angesichts der sich nähernden russischen Truppen alle Kinder aus der frontnahen Stadt Pokrowsk im Osten des Landes in Sicherheit gebracht. Wie der Leiter der lokalen Militärverwaltung, Serhij Dobrjak, sagte, sind im Landkreis Pokrowsk noch etwa 10.000 Menschen verblieben, davon 7.000 in der Stadt selbst. "Kinder gibt es gar keine mehr in der Gemeinde, sie sind alle weggefahren." Vor Beginn des Krieges lebten in der Bergarbeiterstadt im Gebiet Donezk etwa 60.000 Menschen.