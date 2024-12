Ukraine-News Putin fordert USA zu "Raketenduell" auf

10:21 Uhr | Selenskyi ruft EU und USA zur Einigkeit auf

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat beim EU-Gipfel in Brüssel die USA und die EU zur Einigkeit aufgerufen. "Ich denke, nur gemeinsam – die Vereinigten Staaten und Europa – können wir Putin wirklich stoppen und die Ukraine retten", erklärte er.

Hintergrund ist die Ankündigung des neuen US-Präsidenten Donald Trump, die Hilfen für die Ukraine zu verringern. Nach Angaben von Selenskyj werde bei den Beratungen unter anderem der Schutz des Energiesektors und eine Erhöhung der ukrainischen Waffenproduktion auf der Tagesordnung stehen.

09:53 Uhr | Russland meldet Abschuss von 84 ukrainischen Drohnen

Russland hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums 84 ukrainische Drohnenangriffe abgewehrt. Die Attacken habe es in mehreren Regionen des Landes gegeben, allein 36 unbemannte Flugkörper seien in dem an die Ukraine grenzenden Gebiet Rostow vernichtet worden, teilte das Ministerium in Moskau mit.

Laut Behörden wurde im Gebiet Rostow in Nowoschachtinsk auch eine Ölraffinerie durch herabgefallene Trümmer getroffen. Ein Brand dort sei gelöscht worden, hieß es. Die Ukraine greift in ihrem Abwehrkampf gegen den Moskauer Angriffskrieg immer wieder Ziele auf russischem Gebiet an – überwiegend mit Drohnen.

07:58 Uhr | Geheimdienst: Nordkorea könnte weitere Truppen nach Russland schicken

Nordkorea könnte nach Einschätzung des südkoreanischen Geheimdienstes weitere Truppen in den Ukraine-Krieg schicken. Der Geheimdienst NIS sehe Anzeichen dafür, dass Machthaber Kim Jong Un Vorbereitungen für die Ausbildung und Entsendung einer zusätzlichen Spezialeinheit trifft, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap. Sie berief sich dabei auf Informationen aus einer nicht öffentlichen Sitzung des Geheimdienstausschusses der Nationalversammlung, die ein Abgeordneter später mit Reportern teilte. Weitere Einzelheiten sind nicht bekannt.

06:39 Uhr | Stromausfall nach Raketenangriff in Krywyj Rih

Ein russischer Raketenangriff im südostukrainischen Krywyj Rih hat nach Behördenangaben die Stromversorgung in Teilen der Großstadt lahmgelegt und sowohl Hochhäuser als auch ein Krankenhaus beschädigt. Tote habe es nicht gegeben.

Wasser-, Energie-, Verkehrs- und Versorgungsunternehmen seien mit den Folgen des Angriffs beschäftigt, erklärte der Chef der örtlichen Militärverwaltung, Olexander Wilkul, bei Telegram. Um die Betroffenen zu unterstützen, sei in der nächstgelegenen Schule eine Hilfszentrale eingerichtet worden. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

04:12 Uhr | Ukraine weiter unter Druck: Schwere Kämpfe und Angriffe auf beiden Seiten

An der Front in der Ukraine bleibt die Lage angespannt. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs gab es innerhalb eines Tages über 200 Zusammenstöße zwischen russischen und ukrainischen Truppen. Allein 55 Angriffe führten russische Einheiten in der russischen Grenzregion Kursk durch, wo nach Berichten auch nordkoreanische Soldaten eingesetzt wurden.

Im ostukrainischen Gebiet Donezk bleibt die Lage kritisch. In Kurachowe, südlich von Pokrowsk, halten ukrainische Truppen nur noch kleine Teile der Stadt. Ein Rückzug wird als wahrscheinlich angesehen, um einer Einkesselung zu entgehen. Der Militärblog "DeepState" meldete zudem, dass russische Truppen die Ortschaft Trudowe eingenommen haben und auch in der Region Charkiw vorrücken.

03:40 Uhr | Bericht: Mindestens 100 nordkoreanische Soldaten in Ukraine getötet