Russland hat am Weihnachtstag auch wieder die südukrainische Region Cherson mit Luftangriffen überzogen. Heute Morgen meldete Gouverneur Oleksandr Prokudin, dass in den vergangenen 24 Stunden ein Mensch getötet und drei weitere verletzt worden seien. In der Region Dnipropetrowsk, wo weiter östlich die Temperaturen um den Gefrierpunkt liegen, erklärte der dortige Gouverneur Serhiy Lyssak, Russland versuche, das Energiesystem zu zerstören. Weiter erklärte er, dass am Heiligabend ein 43 Jahre alter Mann getötet und 17 weitere Menschen verletzt worden seien.