Ukraine-News Russische Atomübung und Drohnengefechte belasten die Ukraine

05:05 Uhr | Drohnenangriffe auf beiden Seiten

In der Nacht kam es erneut zu Drohnenangriffen beider Kriegsparteien. In der russischen Region Belgorod fielen nach einem Drohnenangriff in mehreren Orten der Strom aus. Auf ukrainischer Seite herrschte in zahlreichen Regionen Luftalarm. Russland setzte erneut iranische Shahed-Drohnen ein, die unter anderem die Regionen Sumy und Charkiw im Norden sowie das Schwarzmeergebiet Saporischschja im Süden angriffen.

04:16 Uhr | Drohnenangriff auf Kiew: Mehrere Verletzte bei russischen Attacken

In der Nacht sind bei einem russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew mindestens neun Menschen verletzt worden, darunter ein elfjähriges Mädchen. Laut Bürgermeister Vitali Klitschko trafen Trümmer einer zerstörten Drohne ein Wohnhaus im Westen der Stadt und lösten ein Feuer aus. Ein weiteres Feuer brach in einem Verwaltungsgebäude aus. Die Explosionen, begleitet von Luftalarm, versetzten die Hauptstadt und umliegende Gebiete in Alarmbereitschaft.

04:01 Uhr | Kanada und Südkorea besorgt über möglichen Nordkorea-Einsatz