Ukraine-News Russland meldet zahlreiche ukrainische Drohnenangriffe

Russland hat nach eigenen Angaben am Sonntag einen "massiven" Drohnenangriff auf Westrussland sowie eine Attacke auf die Hauptstadt Moskau vereitelt. "Unsere Verteidiger wehren einen versuchten massiven Drohnenangriff auf das Territorium der Region Briansk ab", erklärte der Gouverneur der an die Ukraine grenzenden Region, Alexander Bogomas, im Onlinedienst Telegram. Mindestens 26 Drohnen seien vom russischen Militär "identifiziert und zerstört" worden. Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin gab an, dass die russischen Streitkräfte in der Nacht fünf in Richtung der Hauptstadt gestartete Drohnen abgewehrt hätten. Auch über den Grenzregionen Belgorod und Woronesch sowie den weiter von der Ukraine entfernt gelegenen Regionen Lipezk und Riasan wurden nach Behördenangaben Drohnen von den russischen Kräften abgeschossen. In der westlichen Region Oriol wurden dem Regionalgouverneur zufolge eine Drohne abgefangen.