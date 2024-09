Ukraine-News Ukraine wehrt russischen Drohnenangriff auf Kiew ab

CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter hat an seine Partei appelliert, die Glaubwürdigkeit bei der Ukraine-Unterstützung nicht zu gefährden. Er sagte MDR AKTUELL mit Blick auf mögliche Koalitionen in Sachsen und Thüringen, die Union dürfe auch gegen Widerstände nicht einknicken. Regieren sei kein Selbstzweck, sondern an Werte und Verantwortung gebunden. Und die Wurzeln der Union lägen bei einer Westbindung und der Nato. Die Union habe versäumt, den Menschen im Osten zu erklären, warum die Ukraine unterstützt werden müsse.