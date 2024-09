Ukraine-News Russland verzeichnet offenbar stärkste Geländegewinne seit fast zwei Jahren

17:23 Uhr | Berechnungen von AFP: Stärkste russische Geländegewinne in der Ukraine seit Oktober 2022

Die russische Armee ist in der Ukraine im August nach Berechnungen der Nachrichtenagentur AFP so stark vorgerückt wie seit Oktober 2022 nicht mehr. Das berechnete die Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Daten der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW). Demnach brachte die russische Armee im vergangenen Monat in der Ukraine 477 Quadratkilometer unter ihre Kontrolle. Das entspricht mehr als 15 Quadratkilometern pro Tag im August. Die Gebietsgewinne verzeichnete Russland insbesondere in der ostukrainischen Region Donezk.

16:45 Uhr | Selenskyj zufrieden mit Vorstoß im russischen Kursk

Der am 6. August begonnene Vorstoß ukrainischer Soldaten in der russischen Oblast Kursk läuft dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge nach Plan. Die Ziele des Einsatzes würden erreicht, sagte er am Montag in der südostukrainischen Stadt Saporischschja nach einem Treffen mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Dick Schoof. Mehr als 600 russische Soldaten seien gefangen genommen worden, sagte Selenskyj. Er hatte unlängst von einem "Austauschfonds" gesprochen, um ukrainische Soldaten aus russischer Gefangenschaft freizubekommen.

Der Einmarsch in Kursk könne helfen, den Druck von der heftig umkämpften Stadt Prokrowsk an der Ostfront zu nehmen, erklärte Selenskyj weiter. Dort sei die Lage aber bislang schwierig. Die russischen Streitkräfte rücken an der Ostfront seit geraumer Zeit langsam, aber stetig vor.

13:02 Uhr | Polnischer Minister will russische Flugobjekte über Ukraine abschießen

Polens Außenminister Radoslaw Sikorski sieht Warschau in der Pflicht, aus der Ukraine herannahende russische Drohnen und andere Flugkörper noch vor dem Eindringen in den polnischen Luftraum abzuschießen. Das sagte der liberalkonservative Politiker der britischen "Financial Times" (FT).



Sikorski stellte sich damit gegen den offiziellen Standpunkt der Nato, wonach das Risiko einer Eskalation des Krieges durch eine mögliche direkte Konfrontation mit russischen Streitkräften zu groß ist. Den Abschuss russischer Drohnen und Raketen über der Ukraine lehnt das Verteidigungsbündnis bisher ebenso ab, wie die Forderung Kiews nach einer Flugverbotszone über dem Land.

11:46 Uhr | Putin lobt Tempo der russischen Eroberungen

Der russische Präsident Wladimir Putin hat bei einem Auftritt vor Schülern das Tempo seiner Truppen bei der Besetzung neuer Territorien in der benachbarten Ukraine gelobt. Die Ukraine habe versucht, mit ihrem Gegenstoß im Gebiet Kursk, den Vormarsch der russischen Truppen im Donbass aufzuhalten - vergeblich. "So ein Tempo bei der Offensive im Donbass hatten wir lange nicht."



Während Putin damit den eigenen Angriff auf fremdes Staatsgebiet einmal mehr rechtfertigte, nannte er die am Gegenstoß auf das Gebiet Kursk beteiligten ukrainischen Soldaten "Banditen", mit denen Russland abrechnen müsse. Im Gebiet Kursk haben die ukrainischen Truppen weiter die Initiative, auch weil Russland darauf verzichtet, zur Abwehr des Angriffs Soldaten aus dem Hauptangriffsgebiet in Donezk abzuziehen.

11:00 Uhr | Treuhandverwaltung der Rosneft-Anteile an Raffinerie Schwedt verlängert

Der russische Staatskonzern Rosneft hält Anteile an der PCK-Raffinerie in Schwedt. Diese stehen seit September 2022 unter Treuhandverwaltung des Bundes, die nun verlängert werden soll. Grundlage ist das Energiesicherungsgesetz. Hintergrund der Treuhandverwaltung ist die Entscheidung der Bundesregierung, wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine kein russisches Öl mehr zu importieren.



Über den Verkauf der Rosneft-Anteile führt die Bundesregierung Gespräche mit dem Ölstaat Katar, wie vor kurzem "Business Insider" berichtet hatte. Ein Regierungssprecher hatte die Kontakte bestätigt, sagte jedoch nichts zum Inhalt der Unterredungen.

09:15 Uhr | Update Raketenangriff Kiew: Zahlreiche Verletzte und Schäden in der Stadt