Ukraine-News Vier Tote in Kiew nach Raketen-Angriffen ohne Luftalarm

Generalmajor Christian Freuding hat davor gewarnt, dass Russland über den Bedarf in der Ukraine hinaus weiter aufrüstet. "Wir beobachten", sagte er laut Vorab-Bericht der "Welt am Sonntag", dass die russischen Streitkräfte ihre Verluste "nicht nur kompensieren können, sondern dass sie erfolgreich aufrüsten". Ein Angriff auf Nato-Länder sei zwar in den kommenden Jahren nicht gesetzt, "aber Moskau schafft eindeutig die Voraussetzungen dafür": "Die Produktion wächst, die Vorräte in den Depots wachsen."