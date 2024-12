Ukraine-News Nato bereitet sich auf Ukraine-Kurswechsel von Trump vor

12:19 Uhr | Ukraine meldet Abwehr von russischem Vorstoß am Fluss Oskil

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben einen russischen Vorstoß an einem strategisch wichtigen Flussabschnitt in der Ostukraine abgewehrt. Nach Militärangaben wurden die Angreifer daran gehindert, nahe der Ortschaft Nowolynsk in der Region Charkiw den Fluss Oskil zu überqueren und dort einen Brückenkopf zu bilden. Das rechte Flussufer stehe "unter Kontrolle der Verteidigungskräfte".



Der Fluss bildet seit langer Zeit de facto die Frontlinie im Osten der Ukraine. Wann genau die Kämpfe stattfanden, blieb zunächst unklar. Ukrainische Militärblogger hatten in den vergangenen Tagen über einen russischen Vorstoß an dem Fluss berichtet.

10:21 Uhr | Ukraine pocht auf Aufnahme in die Nato

Die Ukraine hat vor einem Treffen der Nato-Außenminister eine Aufnahme in das Militärbündnis als einzige wirksame Maßnahme zum Schutz vor Russland bezeichnet. Die Vollmitgliedschaft in der Nato sei "die einzige wirkliche Sicherheitsgarantie für die Ukraine und ein Abschreckungsmittel für weitere russische Aggressionen gegen die Ukraine und andere Staaten", erklärte das Außenministerium in Kiew. Die Nato-Außenminister wollen heute bei ihrem Treffen in Brüssel über die Lage in der Ukraine beraten.

09:18 Uhr | Politikwissenschaftler Masala: Schnelle Verhandlungslösung unwahrscheinlich