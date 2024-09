Bei weiteren russischen Angriffen sind nach Angaben ukrainischer Behörden drei Menschen ums Leben gekommen. In der südostukrainischen Oblast Saporischschja seien zwei Menschen getötet worden, darunter ein achtjähriger Junge, teilt der Gouverneur Iwan Fedorow auf Telegram mit. Zudem habe es zwei Verletzte gegeben. Ein zwölfjähriges Mädchen befinde sich auf der Intensivstation. Bei einem Raketenangriff auf die Stadt Dnipro am späten Montag habe es einen Toten gegeben, teilt Gouverneur Serhij Lysak auf Telegram mit.

Die Ukraine hat Konsequenzen gegen die Mongolei angekündigt, weil sie den russischen Präsidenten Wladimir Putin bei seinem Besuch nicht festgenommen hat. Das Außenministerium in Kiew erklärte, als Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs wäre die Mongolei verpflichtet gewesen, den per Haftbefehl gesuchten Präsidenten an das Gericht in Den Haag zu überstellen. Sie sei nun mitverantwortlich für Putins Kriegsverbrechen. Details zu möglichen Konsequenzen nannte Kiew nicht.