10:31 Uhr | Putin lädt Mongolei zu Brics-Gipfel ein

Der russische Staatschef Wladimir Putin ist zum Auftakt seines Besuchs in der Mongolei mit Präsident Uchnaagiin Chürelsüch zusammengetroffen und hat ihn zum kommenden Gipfeltreffen der Brics-Staaten nach Russland eingeladen. "Wir erwarten Sie", sagte Putin russischen Nachrichtenagenturen zufolge bei dem Gespräch in der Hauptstadt Ulan Bator. Die von Russland und China dominierte Gruppe großer Schwellenländer trifft sich Ende Oktober in Kasan, Hauptstadt der Teilrepublik Tatarstan. Putin sagte, er wolle in der Mongolei vor allem über die wirtschaftliche Zusammenarbeit sprechen.

Die Mongolei liegt geografisch zwischen den Großmächten Russland und China und bemüht sich um ein ausgewogenes Verhältnis zu den Nachbarländern sowie zum Westen.

10:10 Uhr | Russland: Militär verlegt Flugabwehrsysteme

Russlands Militär hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums zusätzliche Flugabwehrsysteme in die Region Belgorod verlegt. Das russische Grenzgebiet ist seit Längerem immer wieder Ziel ukrainischer Gegenangriffe.

Update 08:55 Uhr | Russische Raketen treffen ukrainisches Umspannwerk

In der Großstadt Dnipro sind durch Raketenbeschuss ein Mann getötet und sechs Menschen verletzt worden. Das teilte die dortige Verwaltung mit. In der Region gab es Berichten zufolge einen Treffer auf ein Umspannwerk. Im nordöstlichen Gebiet Sumy schlugen seit Montag in zahlreichen Orten russische Fliegerbomben und Artilleriegeschosse ein. Es gebe drei Verletzte. Durch die Region Sumy an der Grenze zu Russland läuft der Nachschub für die ukrainischen Truppen bei ihrer Offensive im russischen Gebiet Kursk.

07:53 Uhr | Drei Tote bei Angriffen im Raum Saporischschja

Bei weiteren russischen Angriffen sind nach Angaben ukrainischer Behörden drei Menschen ums Leben gekommen. In der südostukrainischen Oblast Saporischschja seien zwei Menschen getötet worden, darunter ein achtjähriger Junge, teilt der Gouverneur Iwan Fedorow auf Telegram mit. Zudem habe es zwei Verletzte gegeben. Ein zwölfjähriges Mädchen befinde sich auf der Intensivstation. Bei einem Raketenangriff auf die Stadt Dnipro am späten Montag habe es einen Toten gegeben, teilt Gouverneur Serhij Lysak auf Telegram mit.

06:45 Uhr | Ukraine kritisiert Mongolei wegen Putin-Besuch

Die Ukraine hat Konsequenzen gegen die Mongolei angekündigt, weil sie den russischen Präsidenten Wladimir Putin bei seinem Besuch nicht festgenommen hat. Das Außenministerium in Kiew erklärte, als Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs wäre die Mongolei verpflichtet gewesen, den per Haftbefehl gesuchten Präsidenten an das Gericht in Den Haag zu überstellen. Sie sei nun mitverantwortlich für Putins Kriegsverbrechen. Details zu möglichen Konsequenzen nannte Kiew nicht.