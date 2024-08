Ukraine-News Zwei Tote nach Raketeneinschlag in Hotel in Krywyj Rih

06:27 Uhr | Erneut zahlreiche Luftangriffe auf die Ukraine

Russland hat seine Welle von Luftangriffen gegen die Ukraine in der Nacht fortgesetzt. Moskau habe mehrere Wellen von Raketen- und Drohnenangriffen auf Kiew und andere Landesteile gestartet, teilte das ukrainische Militär mit. Die Luftverteidigungssysteme in der Region Kiew waren nach Angaben der Militärverwaltung die ganze Nacht im Einsatz, um die auf die Hauptstadt gerichteten Raketen und Drohnen abzuwehren.

Augenzeugen berichteten der Nachrichtenagentur Reuters von mindestens drei Explosionsserien in Kiew in den Nachtstunden. Die Angriffe erfolgten nur einen Tag nach dem bislang größten russischen Luftangriff in diesem Krieg.

03:51 Uhr | Raketeneinschlag in Krywyj Rih – zwei Tote

In der ukrainischen Großstadt Krywyj Rih im Süden des Landes ist nach Behördenangaben eine russische Rakete in einem Hotel eingeschlagen. Es gebe mindestens zwei Todesopfer, berichteten ukrainische Medien unter Berufung auf die Militärverwaltungen des Bezirks und der Stadt. Bis zu fünf Menschen könnten unter den Trümmern des Gebäudes verschüttet sein, die Rettungsarbeiten dauerten an.

Die russischen Streitkräfte hätten das Hotel mit einer ballistischen Rakete getroffen, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Krywyj Rih im Gebiet Dnipropetrowsk ist die Geburtsstadt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

02:10 Uhr | Flugabwehrsysteme im Raum Kiew im Einsatz

In der Region der Hauptstadt Kiew ist es nach ukrainischen Angaben wieder zu einem russischen Drohnenangriff gekommen. "Eine Bewegung feindlicher UAVs (unbemannter Luftfahrzeuge) wurde entdeckt", teilte die Militärverwaltung des Gebiets Kiew via Telegram mit. In der Region seien Flugabwehrsysteme im Einsatz.

00:00 Uhr | Ukraine - News am Dienstag, 27. August 2024