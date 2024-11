Ukraine-News Ukrainischer Oberbefehlshaber Syrskyj: Streitkräfte im Donbass massiv unter Druck

11:44 Uhr | Russland will weiteres Dorf in der Ostukraine erobert haben

Die russischen Truppen sind in der Ostukraine nach eigenen Angaben weiter auf dem Vormarsch. Die Streitkräfte hätten die Kontrolle über das Dorf Wyschnewe in der ostukrainischen Region Donezk übernommen, meldete die russische Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das Moskauer Verteidigungsministerium. Damit würde die russische Armee weiter in Richtung Pokrowsk vorstoßen, ein für die Ukraine wichtiger Bahn- und Logistikknotenpunkt.



Bereits am Samstag hatte Russland die Einnahme von zwei Ortschaften in der Ostukraine gemeldet. Die russischen Truppen rücken seit geraumer Zeit langsam, aber stetig an der Front im Osten vor.

11:34 Uhr | Selenskyj: Mehr als 900 Bomben auf Ukraine in einer Woche

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach einer weiteren Woche mit nach seinen Angaben mehr als 900 Bombenangriffen die ausländischen Verbündeten zu mehr Hilfe bei der Flugabwehr aufgerufen. "Die Ukraine braucht mehr Verteidigungssysteme", teilte er im Kurznachrichtendienst X mit und veröffentlichte einmal mehr ein Video von den schweren Zerstörungen in verschiedenen Teilen des Landes.

Laut Selenskyj gab es in der vergangenen Woche auch rund 30 Angriffe mit Raketen und Marschflugkörpern sowie rund 500 Drohnenangriffe, davon allein mehr als 50 in der Nacht zum Sonntag. Die meisten Attacken seien gegen zivile und kritische Infrastruktur – also etwa Energieanlagen – gerichtet gewesen.

09:13 Uhr | Zweiter Taiwaner in ukrainischer Fremdenlegion getötet

Ein Mann aus Taiwan, der als Freiwilliger an der Seite ukrainischer Soldaten gegen Russland gekämpft hatte, ist nach taiwanischen Angaben getötet worden. Das Außenministerium teilte gestern in Taipeh mit, es habe Berichte über den Tod des Mannes erhalten, die ein Vertreter des taiwanischen Büros in Polen daraufhin mit der Internationalen Legion der Ukraine verifiziert habe.