Ein Bataillon der russischen Streitkräfte hat offiziellen Angaben nach eine Truppenstärke von bis zu 500 Mann. In den vergangenen Wochen sind immer wieder Videos aufgetaucht, die Sturmversuche russischer Einheiten - teilweise verstärkt durch nordkoreanische Soldaten - im Gebiet Kursk zeigen sollen. Zu sehen sind dabei vielfach vernichtete russische gepanzerte Fahrzeuge und getötete Soldaten.

Militärexperten erklären die überhastet wirkenden Angriffsversuche mit dem Ziel Moskaus, noch vor der Amtseinführung des designierten US-Präsidenten Donald Trump möglichst viel Boden gutzumachen, um in den erwarteten Verhandlungen eine gute Ausgangsposition zu haben.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat einen schweren Luftangriff auf die Region Sumy gemeldet. Russischer Beschuss zerstörte dort ein Mehrfamilienhaus, sieben Menschen wurden verletzt, darunter ein zweijähriges Mädchen. In Tschernihiw seien die Aufräumarbeiten nach einem Raketenschlag am Vortag abgeschlossen, so Selenskyj weiter. Bei dem Angriff wurden 40 Wohnhäuser zerstört oder beschädigt.