Ukraine-News Selenskyj fordert auf EU-Gipfel Nato-Beitritt

16:00 Uhr | Russische Armee rückt in Region Kursk vor

Die russische Armee erobert nach eigenen Angaben ukrainisch besetzte Gebiete in der Region Kursk zurück. Das meldet die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das Militär in Moskau. Danach hätten sich ukrainische Soldaten aus Angst vor Einkesselung ihre Positionen bei dem Dorf Ljubimowka verlassen und seien geflüchtet. Auf die flüchtenden Ukrainer seien von Drohnen Granaten abgeworfen worden. Der russische Telegram-Kanal Mash berichtete von hohen Verlusten der Ukrainer. Die Rede war von etwa 50 Toten und Dutzenden Gefangenen. Die russischen Angaben sind nicht unabhängig überprüfbar. Eine Bestätigung von ukrainischer Seite gibt es bislang nicht.

Anfang August waren ukrainische Truppen überraschend in das russische Gebiet Kursk eingedrungen. Politisches Ziel war, ein Stück Russland als Faustpfand für künftige Verhandlungen in der Hand zu haben. Bei Militärexperten ist die Offensive umstritten, weil der Ukraine etwa in ihrem Osten Verteidiger fehlten. Im Donbass rücken die russischen Truppen seit Wochen vor. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

14:50 Uhr | Nato wirft Russland Luftraumverletzung in Rumänien vor

Die Nato wirft Russland erneut eine Luftraumverletzung vor. Nach Angaben von Generalsekretär Mark Rutte war am Donnerstagabend ein Flugkörper unerlaubt in den Luftraum des an die Ukraine grenzenden Nato-Bündnismitglieds Rumäniens eingedrungen. Nach Angaben aus Rumänien waren zwei eigene und zwei spanische Kampflugzeuge der Nato-Luftraumüberwachung alarmiert worden, bevor der Flugkörper die Grenze überflogen hätte. Die Piloten hätten aber keinen Sichtkontakt gehabt. Der Flugkörper sei rund 14 Kilometer tief in den rumänischen Luftraum eingedrungen. Nach rund 20 Minuten habe es kein Radarsignal mehr gegeben. Um welche Art von Flugkörper es sich gehandelt hat, ist unklar. Vermutet wird, dass es sich um eine außer Kontrolle geratene russische Drohne handelt. Trümmer wurden bislang nicht gefunden.

14:01 Uhr | Scholz und Biden sichern Ukraine weiter Unterstützung zu

Bildrechte: IMAGO / Andreas Stroh Bundeskanzler Olaf Scholz hat beim Besuch von US-Präsident Joe Biden in Berlin die Unterstützung Deutschlands für die Ukraine bekräftigt – zugleich aber gewarnt, dass die Nato nicht zur Kriegspartei werden dürfe. "Wir stehen an der Seite der Ukraine – so lange, wie das nötig ist", sagte Scholz in Berlin. "Gleichzeitig tragen wir Sorge dafür, dass die Nato nicht zur Kriegspartei wird, damit dieser Krieg nicht in eine noch viel größere Katastrophe mündet", fügte der Kanzler hinzu. Ausdrücklich dankte er Biden für die US-Unterstützung für Kiew.

Auch der US-Präsident sagte den "starken und unerschütterlichen" Beistand seines Landes für Kiew zu. Zugleich räumte Biden ein, dass "der Preis hoch" sei. "Aber dies verblasst im Vergleich zu dem Preis, den es bedeuten würde, in einer Welt zu leben, in der Aggression vorherrscht und in der große Staaten kleinere Staaten angreifen und schikanieren - einfach, weil sie es können."

13:47 Uhr | Nato: Nordkoreanische Truppen wohl nicht im Ukraine-Krieg

Die Nato kann vorerst nicht die Angaben aus Südkorea bestätigen, wonach nordkoreanische Truppen auf Seiten Russlands gegen die Ukraine kämpfen sollen. Nato-Generalsekretär Mark Rutte sagte in Brüssel, dies sei im Moment die offizielle Position der Allianz, diese könne sich aber noch ändern. Das Bündnis stehe im Kontakt mit Südkorea, um alle Informationen zu erhalten.

Nach südkoreanischen Geheimdienstangaben hat Nordkorea 1.500 Soldaten nach Russland verlegt, um den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu unterstützen. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap hatte zuvor unter Berufung auf den Geheimdienst berichtet, Pjöngjang wolle insgesamt "vier Brigaden mit 12.000 Soldaten, unter ihnen auch Spezialkräfte" an die Front schicken. Ähnlich hatte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj geäußert. Russland hatte zuvor bereits Berichte dementiert, nach denen nordkoreanische Soldaten in der Ukraine an der Seite der russischen Truppen kämpfen.

12:11 Uhr | Fast ein Viertel der ukrainischen Flüchtlinge will im Ausland bleiben

Knapp 25 Prozent der ukrainischen Geflüchteten in Europa wollen langfristig außerhalb der Ukraine leben. Das geht aus einer Befragung vom Juni hervor, deren Ergebnisse das Münchner ifo Institut am Freitag veröffentlichte. Je länger der Konflikt in der Ukraine dauere, desto mehr Menschen könnten sich eine Zukunft außerhalb der Ukraine vorstellen, erklärte ifo-Migrationsforscherin Yvonne Giesing. Kurz nach der Flucht wollten nur zehn Prozent der Ukrainer nicht mehr in die Ukraine zurückkehren.

Im Lauf der Zeit ist auch der Anteil derjenigen zurückgegangen, die in die Ukraine zurückkehren wollen, sobald sie sich dort wieder sicher fühlen, wie es hieß. Direkt nach Kriegsbeginn waren das den Angaben zufolge noch 60 Prozent. Nun ist ihr Anteil auf 35 Prozent der ukrainischen Geflüchteten gesunken. Weitere 25 Prozent sind unentschlossen.

Nach Angaben der Autoren der Untersuchung haben seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine mehr als vier Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer Schutz in der Europäischen Union erhalten. Das Institut erhebt seit 2022 das Stimmungsbild unter den Flüchtlingen. Befragt werden jeweils rund 1.000 Menschen.

09:26 Uhr | US-Finanzminsterium: Sanktionen gegen zwei Firmen aus China

Die USA haben Sanktionen gegen zwei chinesische Unternehmen wegen der Produktion von Drohnen für Russlands Krieg gegen die Ukraine verhängt. Es handele sich um die ersten Strafmaßnahmen gegen Unternehmen in China, die "in Partnerschaft mit russischen Firmen komplette Waffensysteme entwickeln und produzieren", teilte das US-Finanzministerium am Donnerstag (Ortszeit) mit.

Neben den beiden chinesischen Firmen wurde demnach auch ein russisches Unternehmen auf die Sanktionsliste gesetzt. Die USA hatten chinesische Firmen bisher nur wegen der Lieferung von Komponenten an Russland sanktioniert, die später bei der Produktion von Waffen eingesetzt wurden.

08:35 Uhr | Russischer Drohnenangriff auf Ukraine

In der Nacht hat Russland erneut Luftangriffe auf die Ukraine verübt. Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, 80 von 135 russischen Drohnen seien abgeschossen worden. 44 Drohnen seien durch elektronische Störungen vom Kurs abgekommen und auf ukrainischem Gebiet abgestürzt. Zwei Drohnen seien in das benachbarte Belarus geflogen. Zehn Drohnen seien noch über der Ukraine in der Luft.

04:30 Uhr | Russland testet Bereitschaft seiner strategischen Atomstreitkräfte

Die Kommandeure der strategischen Atomstreitkräfte testen offenbar die Einsatzbereitschaft ihrer in Bologoje stationierten Einheit. Das berichtet die Nachrichtenagentur RIA in Bezug auf Angaben des russischen Verteidigungsministerium. Die Übung umfasst demnach Manöver sowie den Einsatz mobiler ballistischer Interkontinentalraketen des Typs Yars.

03:17 Uhr | Heusgen fordert ungehinderte Waffenlieferungen an die Ukraine