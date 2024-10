Ukraine-News Selenskyj präsentiert "Siegesplan" in Kiew

02:13 Uhr | Kämpfe in der Ostukraine gehen weiter

An den Fronten im Osten der Ukraine kommt es weiterhin zu schweren und verlustreichen Kämpfen. Besonders betroffen sind die Brennpunkte Torezk und Pokrowsk. In Torezk, das bereits zur Hälfte von russischen Einheiten kontrolliert wird, waren die ukrainischen Verteidiger mehreren Luftangriffen ausgesetzt. Auch in Pokrowsk wurden 14 russische Angriffe registriert, und die russische Luftwaffe bombardierte ukrainische Stellungen mit gelenkten Gleitbomben.

Zudem meldete die ukrainische Flugabwehr am Abend neue Einflüge russischer Drohnen in den Regionen Sumy und Charkiw. In mehreren Städten, darunter Kiew, wurde Alarm ausgelöst, während die Flugabwehr in mehreren Regionen in Bereitschaft ist.

01:25 Uhr | Ukraine ordnet Evakuierung von Kupjansk und weiteren Orten an

Angesichts des russischen Vormarschs und Schwierigkeiten bei der Winterversorgung haben die ukrainischen Behörden die Evakuierung der strategisch wichtigen Stadt Kupjansk sowie drei weiterer Orte in der Region Charkiw angeordnet. Laut dem Gouverneur der Region, Oleh Syniehubow, ist die Evakuierung verpflichtend, da die Versorgung mit Strom, Wärme und Wasser aufgrund des ständigen Beschusses nicht mehr gesichert werden kann. Rund 7.000 Menschen sollen in Evakuierungszentren in Charkiw untergebracht werden.

00:00 Uhr | Ukraine-News am Mittwoch, 16. Oktober 2024