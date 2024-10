Klare Positionierung von Scholz in der Außenpolitik

Der Bundeskanzler kritisierte im Bundestag auch die politische Positionen von AfD und BSW zur deutschen Außenpolitik. "Das ist eine Bedrohung unserer Sicherheit. Wir sollten an den Konstanten unserer Außenpolitik, unserer internationalen Orientierung festhalten", sagte der Kanzler. Zu den Konstanten gehöre die Einbindung in die Europäische Union, die enge Zusammenarbeit mit den USA, die transatlantische Kooperation und die Einbindung in die Nato. "Und das werden auch weiter die Schwerpunkte der internationalen Ausrichtung Deutschlands sein."

Merz fordert härteren Kurs gegen Putin

Bildrechte: picture alliance/dpa | Michael Kappeler Unionsfraktionschef Friedrich Merz warf dem Kanzler vor, mit einer zögerlichen Haltung dazu beigetragen zu haben, dass der russische Präsident Wladimir Putin seinen Angriffskrieg auf die Ukraine fortsetzt. Es sei nicht gelungen, Putin die Grenzen aufzuzeigen, vielmehr werde es für die Ukraine von Woche zu Woche schwieriger. Merz forderte Scholz auf, beim am Donnerstag beginnenden EU-Gipfel in Brüssel an Putin gerichtet "zu sagen, dass wir nicht länger akzeptieren, dass er zivile Infrastruktur, Krankenhäuser, Kindergärten, alle zivile Infrastruktur dieses Landes wahllos bombardiert". Zudem erklärte Merz, wenn Putin die Angriffe fortsetze, solle gemeinsam in Europa entschieden werden, dass die Reichweitenbegrenzung für die westlichen Waffen, die die Ukraine habe, aufgehoben werde.

AfD-Chef Chrupalla kritisiert Waffenlieferungen an Israel

Der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla kritisierte die von Bundeskanzler Scholz angekündigten weiteren Waffenlieferungen an Israel scharf. "Mit Ihren Waffenlieferungen an Israel akzeptieren sie die Entmenschlichung aller zivilen Toten auf beiden Seiten. Sie tragen nicht zur Deeskalation bei, sondern gießen immer wieder Öl ins Feuer." Die Bundesregierung meine, "die Konflikte im Nahen Osten mit Waffenlieferungen lösen zu können". Es dürfe aber "keine Lieferung deutscher Waffen an irgendeine Kriegspartei" geben.