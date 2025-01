Ukraine-News Trump fordert von Nato-Staaten Militärausgaben von fünf Prozent des BIP

In der westrussischen Region Kursk gibt es nach ukrainischen Angaben weiter schwere Kämpfe. Der ukrainische Generalstab berichtete von 218 Zusammenstößen innerhalb der vergangenen 24 Stunden. In dem Ort Belaja östlich des ukrainischen Brückenkopfes sei eine Kommandostelle russischer Marineinfanterie beschossen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Laut den Experten des US-Instituts für Kriegsstudien rückten ukrainische Truppen im Nordosten der russischen Stadt Sudscha vor. Dies könne auf eine koordinierte Operation im Gebiet Kursk hindeuten, aber auch auf die Vorbereitung eines Angriffs an anderen Frontabschnitten. Das Verteidigungsministerium in Moskau und russische Militärblogger erklärten, dass russische Truppen ukrainische Angriffe zurückgeschlagen hatten.

Der künftige US-Präsident Donald Trump hat von den Nato-Verbündeten eine weitere Erhöhung ihrer Verteidigungsausgaben verlangt und dabei fünf Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) als angemessen veranschlagt. "Sie können es sich alle leisten, aber sie sollten bei fünf Prozent und nicht bei zwei Prozent liegen", sagte Trump am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Der Republikaner hatte säumigen Beitragszahlern in der Nato im Wahlkampf damit gedroht, sie im Falle eines russischen Angriffs nicht zu unterstützen.

In der Ukraine ist die Zustimmung für Präsident Wolodymyr Selenksyj deutlich gesunken. Bei der jüngsten Umfrage des Kiewer Instituts für Soziologie sagten nur noch 52 Prozent der Ukrainerinnen und Ukrainer, dass sie Vertrauen in den Präsidenten hätten. Ein Jahr zuvor hatte der Wert noch bei 77 Prozent gelegen, im März 2022, einen Monat nach Beginn des russischen Angriffs, bei 90 Prozent. Zudem sagten der aktuellen Umfrage zufolge 39 Prozent der Befragten, sie würden dem Präsidenten aktiv misstrauen.

Die zentralen, westlichen und östlichen Truppenverbände Russlands haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in den letzten 24 Stunden mehrere ukrainische Gegenangriffe abgewehrt und ihre Positionen verbessert. Zudem habe man sechs von den USA zur Verfügung gestellte Himars-Raketen und 50 ukrainische Drohnen abgeschossen. Gestern hatte Russland mitgeteilt, dass seine Truppen im Osten der Ukraine wichtige Fortschritte erzielten. Gleichzeitig sei man dabei, eine neue ukrainische Offensive in der russische Region Kursk abzuwehren.

Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben weiter in der wichtigen Stadt Kurachowe im Osten des Landes gekämpft, deren Einnahme Russland verkündet hatte. Es gebe "aktive" Kämpfe im "Stadtgebiet von Kurachowe", erklärte die ukrainische Armee. Demnach wurden russische Angriffe "nahe" der Stadt abgewehrt. Die Industriestadt, in der vor Beginn des Krieges im Februar 2022 rund 18.000 Menschen lebten, liegt an einem Stausee, an dessen Ufer auch ein Kraftwerk steht.